La Liberazione a Bellaria Igea Marina, protagoniste le scuole del territorio

Il Comune di Bellaria Igea Marina si unisce alle celebrazioni della Festa della Liberazione. “Giornata più che mai significativa – scrive l'amministrazione – in un anno, il 2024, che vede in atto le celebrazioni dell’Ottantesimo anniversario del superamento della Linea Gotica e della Liberazione del territorio riminese; un 25 aprile che per la città di Panzini è legato a doppio filo con le giornate del 26 e 27 settembre, quelle in cui nel 1944 avvenne la Liberazione dell’odierna Bellaria Igea Marina”.

Al parco del Gelso la deposizione di una corona al monumento “A tutti i caduti di tutte le guerre”, a cui è seguito un corteo diretto al monumento ai Caduti di piazzetta Fellini dove ha avuto luogo una cerimonia commemorativa con gli interventi, tra gli altri, del Sindaco Filippo Giorgetti e dell’Assessore alla Cultura Michele Neri.

Protagoniste anche le scuole del territorio con intermezzi musicali offerti dall’Orchestra giovanile InArte della scuola comunale di musica e con gli interventi di alcune ragazze delle scuole del territorio che hanno portato una testimonianza ispirata al ruolo delle staffette negli anni Quaranta. La cerimonia è terminata con la consegna delle Medaglie Commemorative conferite dal Ministero della Difesa, alla memoria di ex combattenti del periodo bellico 1940/43 originari dei comuni della provincia di Rimini.