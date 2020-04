Violenza sessuale: sequestrò donna nel Riminese, arrestato

E' stato arrestato e si trova in carcere, il 53enne cittadino rumeno, indagato il 21 aprile dalla Procura di Rimini per aver violentato una 50enne di origini ucraine in un locale abbandonato a Viserbella di Rimini. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica, Davide Ercolani, e affidate alla squadra mobile della polizia hanno portato alla richiesta di una misura cautelare, concessa dal gip Vinicio Cantarini ed eseguita dalla polizia. Resta indagato a piede libero invece il 34enne, amico del rumeno arrestato che è accusato di aver picchiato e minacciato la donna brandendo un'accetta. La 50enne che ha riportato la frattura dello sterno dopo diversi giorni di ospedale è stata dimessa.



