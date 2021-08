CRONACA Weekend 'turbolento' in Riviera: accoltellamento vicino alla stazione e tre discoteche chiuse

Non sarebbe in pericolo di vita il giovane accoltellato domenica sera, attorno alle 20, a Rimini, in piazzale Cesare Battisti, da un 16enne di Napoli. Tutto è partito per delle avances rivolte alla fidanzata del giovane napoletano da parte di un altro ragazzo straniero, originario del nord Africa. Apprezzamenti che sarebbero stati ignorati dalla giovane. Ma la cosa si sarebbe fatta più insistente, fino a un accerchiamento in gruppo della coppia. A quel punto, sempre in base alle ricostruzioni, il minore avrebbe tirato fuori un coltello e, poi, colpito l'autore delle avances all'addome dandosi alla fuga.

Sarebbe partito, allora, l'inseguimento finché la vittima, sanguinante, non è caduta a terra. Sul posto Polizia, Carabinieri e 118. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena. Degli approfondimenti si stanno occupando gli uomini dell'Arma. L'autore dell'accoltellamento è invece stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.

E' stato un fine settimana intenso per la forze dell'ordine. Dopo i controlli della Polizia, sono state chiuse tre discoteche per il mancato rispetto delle norme anti-Covid. Circa 200 le persone che in un locale di Rimini ballavano. Per la discoteca è scattato un nuovo stop di 5 giorni. Chiuso anche un locale a Riccione dove erano 500 i clienti accalcati al bar e 200 in pista senza dispositivi di protezione. 2000 invece i clienti che riempivano una terza discoteca a Misano. Dopo la rissa con accoltellamento in un locale a Bellariva nei giorni scorsi, sospesa la licenza al pub.

Le autorità sono impegnate anche nei controlli delle attività commerciali. 11 gli interventi della Guardia di Finanza di Rimini in negozi della provincia per contrasto alla commercializzazione di prodotti non certificati. Oltre 10mila gli articoli, come orecchini, collane e giocattoli, sequestrati perché privi delle necessarie informazioni e oltre 400 i pezzi, soprattutto capi di abbigliamento, con marchi contraffatti.

