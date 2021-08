Calca e assembramenti: chiudono anche Musica e Villa delle Rose

Il mancato rispetto delle normative anti-Covid - tra assembramenti, mancato utilizzo delle mascherine, centinaia di persone a ballare nel corso del week-end di ferragosto - costa la chiusura per cinque giorni a tre locali del Riminese. Alcuni già chiusi - sempre per cinque giorni - nelle scorse settimane e uno preso d'assalto da duemila persone. Sabato la Polizia e i vigili urbani di Rimini hanno controllato un locale della città, l'Ecu, già chiuso la settimana scorsa e che, nel primo giorno utile di riapertura, ha visto 200 persone ballare, incoraggiate dal Dj, in entrambe le sale della struttura. Una parte del personale di sicurezza impiegato, inoltre, è risultato sprovvisto del regolare decreto Prefettizio, circostanza che comporterà un'ulteriore sanzione al titolare: per queste ragioni è stata disposta la chiusura per altri cinque giorni e una segnalazione in Prefettura per eventuali ulteriori provvedimenti. Nella serata di ieri, invece, durante il controllo di una discoteca di Riccione, il Musica, anche questa già sanzionata una prima volta nelle scorse settimane, la Polizia si è trovata di fronte circa 500 clienti accalcati in vari punti senza alcun distanziamento o dispositivo di protezione, e altri 200 circa a ballare in prossimità della consolle del Dj senza alcun dispositivo di protezione. Infine, in un'altra discoteca, questa volta a Misano Adriatico, la Villa delle Rose, i poliziotti hanno trovato 2000 persone richiamate dalla presenza di un noto e famoso Dj che, oltre a ballare riempivano il locale quasi nella sua totalità, tanto da rendere complicato ogni spostamento: è stata quindi disposta la chiusura immediata dell'attività, risultata non semplice da eseguire visto l'alto numero di clienti presenti. Il locale dovrà rimanere chiuso anche per i prossimi 5 giorni.