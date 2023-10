MOLESTIE Youtuber accusato di molestie si racconta in rete: "Ero molto geloso" In un video pubblicato lo scorso novembre Davide Favaloro ricostruisce la sua relazione con il 13enne riminese

Youtuber accusato di molestie si racconta in rete: "Ero molto geloso".

Il 21enne Davide Favaloro, accusato di molestie su un 13enne di Rimini ha raccontato l'intera vicenda sul suo canale Youtube. Già lo scorso novembre, aveva annunciato sul web di essere stato denunciato dal ragazzino e dalla sua famiglia ripercorrendo quella che lui definisce "una vera amicizia".

L'incontro con la presunta vittima, secondo Favaloro, era avvenuto diversi anni. "L'ho conosciuto sulla Playstation - spiega l'indagato nel video - poi ci siamo scambiati i numeri di telefono e abbiamo ad essere dei veri amici". Un'amicizia che, però, "aveva degli alti e bassi: spesso litigavamo".

Secondo la denuncia, nell'ottobre del 2021 il rapporto virtuale si era trasformato in reale quando Favaloro era approdato a Rimini dove aveva conosciuto di persona il 13enne. In quella occasione, secondo la denuncia, rimasto solo col minorenne il 21enne lo avrebbe molestato sessualmente. Un incontro, descritto dallo youtuber, come "una cosa favolosa perchè dopo 5 anni ci siamo visti. Un'amicizia così forte che ci volevamo bene come dei veri fratelli". Il secondo incontro, invece, risale all'aprile quando, sempre secondo la denuncia, Favaloro aveva rivisto il ragazzino molestandolo nuovamente cercando di baciarlo. "Questa amicizia diventava sempre più forte - aggiunge il 21enne - dopo di che ci siamo rivisti a giugno". "E' stato il mese più bello della mia vita - ricorda l'indagato - ma dopo sono iniziati una serie di problemi. Io lo trattavo come un fratello e, da fratello, ero molto geloso".

Nelle carte dell'indagine, tuttavia in quel periodo si sarebbero consumate le molestie più pesanti: Favaloro avrebbe costretto il 13enne a baciarlo e a masturbarlo dietro il pagamento di 10 euro. La vittima avrebbe accettato le offerte sessuali del 21enne terrorizzato dalle minacce di questi di distruggere l'auto della madre del ragazzino e di presentarsi sotto casa sua per urlare di amarlo. "Lui ha iniziato a non essere più quello di prima - prosegue lo youtuber - e la mia rabbia ha iniziato a salire".

Secondo la denuncia, lo youtuber avrebbe contattato la madre del 13enne ma per farle sapere che le avrebbe ucciso il figlio: “Domani fuori da scuola lo ammazzo, domani non torna a casa”. Minacce reiterate nei giorni successivi dall’invio di una foto con 1.500 euro stesi sul letto e la scritta: “Ho i soldi per ammazzare suo figlio, prepari la bara”. Poi il 23 aprile del 2022, il 21enne sarebbe sotto casa del 13enne pretendendo di incontrarlo. In quell’occasione la madre aveva chiamato polizia che era riuscita a rintracciare Favaloro nelle vicinanze. Per lo youtuber attualmente ristretto nel carcere di Trapani è atteso l'interrogatorio di garanzia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: