Accordo Ue: Von Der Leyen alla Commissione, Lagarde alla Bce

Accordo a Bruxelles sui vertici dell'Ue. Dopo ore di trattative il vertice dei leader incorona Ursula Von der Leyen, del Ppe, presidente della Commissione e la francese Christine Lagarde alla Bce. Il premier belga Michel, liberale, guiderà il Consiglio e lo spagnolo Josep Borrell (S&D) sarà il nuovo Alto rappresentante. Per la presidenza dell'Europarlamento, spunta il nome dell'italiano del Pd David Sassoli (S&D), domani il voto. La Commissione, intanto, si avvia a chiudere il negoziato con l'Italia sui conti. Dopo la revisione del deficit per circa 7,5 miliardi presentata dal governo, la conclusione sarà positiva per il 2019, anche se mancano ancora rassicurazioni sul 2020. All'insediamento dell'Europarlamento, fanno scandalo i deputati pro Brexit che voltano le spalle all'inno europeo.