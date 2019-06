Attentato Bataclan: arrestato uno terroristi

È stato arrestato uno dei presunti autori dell'attacco terroristico al Bataclan di Parigi nel novembre 2015. L'uomo, un bosniaco 39enne, è stato catturato una settimana fa riferiscono i media tedeschi citando la procura di Dresda.

Su di lui pende un mandato di arresto europeo con l'accusa di sostenere un'organizzazione terroristica, compresa appunto quella del Bataclan.

All'arresto si è arrivati nell'ambito di una indagine in materia di violazione della normativa sulle armi nei confronti di due suoi connazionali. L'uomo è attualmente in custodia provvisoria in Germania e sta attendendo l'estradizione.

"Ufficialmente non è arrivata alcuna informazione all'ambasciata bosniaca circa l'arresto di un nostro cittadino". Lo ha dichiarato a Sarajevo il ministro degli esteri Igor Crnadak in relazione all'arresto. Il ministro ha aggiunto che secondo informazioni non confermate si tratta di una persona di media età di cui non si conosce l'identità.