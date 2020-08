Beirut: decine di morti e migliaia di feriti nelle due esplosioni

Le squadre di soccorso a Beirut stanno cercando oltre 100 persone ritenute disperse in seguito alla violenta esplosione avvenuta ieri nella zona del porto della città: lo riporta la Bbc. Come ha reso noto in mattinata la Croce Rossa libanese, finora il bilancio è di oltre 100 morti e oltre 4.000 feriti. A provocare le esplosioni un incendio in un deposito nel porto dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate diversi anni fa da una nave.

Il ministro della salute libanese Hamad Hasan consiglia a chiunque possa di andare via dalla città. I materiali pericolosi nell'aria potrebbero avere effetti a lungo termine mortali.

Oltre 300 mila persone sono rimaste senza casa. Lo ha detto il governatore della città precisando che, secondo una prima stima, i danni materiali ammontano a oltre tre miliardi di dollari. Lo scoppio ha causato gravi danni in circa la metà del territorio cittadino.