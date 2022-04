Biden: armi a Kiev finché continuerà l'assalto russo. Guterres: "Consiglio di sicurezza Onu ha fallito"

"Finché continueranno gli assalti e le atrocità, continueremo ad aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa", inviando "altre armi e nuovi aiuti": lo ha detto Joe Biden parlando alla Casa Bianca. Il presidente americano chiederà un finanziamento di 33 miliardi di dollari al Congresso per sostenere l'Ucraina. Intanto l'Ue avverte: "Nell'acquisto di gas russo da parte di una società europea "se il contratto stipulato prevede che i pagamenti vengano fatti in euro o in dollari, e il pagamento avviene in rubli, non stiamo più parlando del contratto stipulato ma di un aggiramento delle sanzioni".

Azov denuncia: nella notte su Mariupol 50 raid e un numero colossale di bombe al fosforo. "Bombardato l'ospedale da campo militare che si trova nell'acciaieria Azovstal: ci sono morti e feriti", riportano su Telegram i soldati del battaglione. Gli Stati Uniti hanno visto alcune truppe russe "lasciare la città di Mariupol nonostante non l'abbiano ancora conquistata", ha detto un funzionario della Difesa Usa. Mentre il Segretario Onu Guterres ha visitato le città più colpite, "Il Consiglio di sicurezza dell'Onu "non è riuscito a prevenire e a porre fine" alla guerra in Ucraina. La Nato è pronta ad accogliere a braccia aperte Svezia e Finlandia, se decidessero di farne parte.

E dal primo maggio a Kherson si farà la spesa in rubli. Mosca spinge sull'acceleratore dell'assimilazione ed è pronta a introdurre la sua valuta per i pagamenti nella città dell'Ucraina meridionale sull'estuario del fiume Dnipro, porta d'accesso alla Crimea e testa di ponte per la possibile offensiva su Odessa.