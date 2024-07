Biden in bilico, Harris prima scelta per sostituirlo

Sempre più isolato, definito “traballante”, sotto osservazione. La candidatura di Biden per il bis alla Casa Bianca è in bilico. La pessima figura nel duello tv contro Trump lo perseguita: "ero quasi addormentato sul palco" – spiega lui, come a giustificare la performance imbarazzante. Colpa dei troppi viaggi intrapresi nei giorni precedenti, "intorno al mondo un paio di volte", dice. "Non è una scusa – chiarisce - ma una spiegazione". Che però non soddisfa e soprattutto non placa la tempesta che gli si è abbattuta contro, anche dentro al suo partito. Secondo Newsweek e Fox, 25 deputati democratici sarebbero pronti a chiedergli un passo indietro.

Biden “sta valutando se continuare la corsa” riporta il New York Times. “Assolutamente falso”, afferma la Casa Bianca. Il Presidente in carica pare non abbia alcuna intenzione di abbandonare, ma c'è chi guarda ad un possibile sostituto. Se decidesse di non proseguire la sua campagna elettorale – riporta Reuters - la vicepresidente Kamala Harris è la migliore alternativa. Mentre il Washington Post scrive che lo stesso ex presidente Obama ritiene 'ancora più in salita' la strada di Biden ed è 'da tempo preoccupato dalla possibilità che il suo partito non riesca a battere Trump in novembre'. Le prossime apparizioni saranno decisive. La prova del fuoco sarà l'intervista ad Abc. E lì, Biden, non potrà mostrarsi “quasi addormentato sul palco”.