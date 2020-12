Brexit: accordo fatto tra Ue e Gran Bretagna. Von Der Leyen: "Voltiamo pagina, ma restiamo partner"

“L'accordo è fatto”, scrive il premier britannico Boris Johnson su Twitter subito dopo l'intesa raggiunta con l'Europa. La svolta arriva dopo un lungo negoziato, con un accordo di libero scambio che entrerà in vigore dal primo gennaio 2021. Scongiurata, dunque, la temuta ipotesi di un 'no deal' commerciale.





Da Bruxelles fanno sapere che riguarderà non solo il commercio di beni e servizi, ma anche una serie di altri settori come investimenti, trasporto aereo e stradale, energia e altri. Prevedrà zero tariffe e zero quote su tutte le merci rispettose delle regole di origine appropriate. Si punta anche a garantire diritti ai cittadini europei che lavorano, viaggiano e si trasferiscono nel Regno Unito e viceversa. Ma la Gran Bretagna non parteciperà più al programma Erasmus.

L'intesa rispetta “tutte le promesse fatte al popolo britannico”, sottolinea Downing Street, così come la volontà del referendum del 2016. Per la presidente della Commissione Ue, Ursula von Der Leyen, si tratta di un accordo “buono” ed “equilibrato". “E' tempo di voltare pagina”, per von Der Leyen che aggiunge: “il Regno Unito è un Paese terzo ma resta partner”. “Bene l'accordo - per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Interessi e diritti di imprese e cittadini europei, afferma, sono “garantiti”.