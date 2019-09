Brexit: Londra respinge l'ultimatum al 30 settembre

Si lavora per evitare lo scenario di un “no deal”. La Commissione UE ha ricevuto alcuni documenti scritti dal Regno Unito e su questa base ci sarà una discussione tecnica su aspetti come dogane e norme fitosanitarie.

In mattinata il Premier finlandese Antti Rinne - che ricopre la presidenza di turno dell'Unione Europea – aveva dichiarato come Boris Johnson avesse 12 giorni di tempo, per presentare una proposta scritta sulla Brexit, altrimenti – aveva aggiunto - “è tutto finito”.

Ma Downing Street respinge quella che definisce la “scadenza artificiale” del 30 settembre. Johnson – ha detto un portavoce - non intende accettare ultimatum e continua a guardare al Consiglio Europeo del 17-18 ottobre come il termine ultimo per un'intesa. In ogni caso – è stato precisato – il 31 ottobre il Regno uscirà comunque.

Oggi, intanto, la terza e ultima udienza, alla Corte Suprema britannica, del procedimento destinato a decidere sulla legittimità del contestato atto con cui il Governo ha chiesto e automaticamente ottenuto dalla regina una sospensione prolungata del Parlamento fino al 14 ottobre. La data del verdetto finale non è per ora nota: potrebbe essere domani.