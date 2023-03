Caccia britannici e tedeschi intercettano aereo russo sull'Estonia Rimane molto elevata la tensione dopo che martedì 14 marzo un jet russo ha danneggiato un drone statunitense sul Mar Nero

Subito dopo aver scortato l'Il-78, i due jet Nato sono stati ridiretti a scortare un jet da linea russo Antonov An-148 che si avvicinava allo spazio aereo di Tallinn. "L'intercettazione in sé è quasi routine, ma si tratta della prima volta che un'operazione simile viene portata avanti congiuntamente da Regno Unito e Germania, che hanno in programma di pattugliare insieme la regione del Baltico in ambito Nato", scrive la Bbc. Inoltre, l'operazione è avvenuta in un momento di alta tensione fra Usa-Nato e Russia per la vicenda del drone sul Mar Nero e sullo sfondo della guerra in Ucraina.

