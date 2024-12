Cinque arresti per la morte di Liam Payne a Buenos Aires

Cinque persone sono state incriminate in Argentina per la morte del cantante britannico Liam Payne, caduto dal balcone di un hotel di Buenos Aires in ottobre dopo aver consumato alcol e droghe. Tre dei cinque sono stati accusati di omicidio colposo e gli altri due di aver fornito all'ex popstar degli One Direction farmaci illegali, hanno dichiarato i pubblici ministeri, identificando i sospetti solo con le loro iniziali.

Gli ultimi due sono stati presi in custodia, mentre gli altri sono stati lasciati liberi. Payne è morto il 16 ottobre, a 31 anni, dopo essere caduto dal balcone della sua stanza al terzo piano dell'Hotel Casa Sur nella capitale argentina.