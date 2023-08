Continuano gli attacchi con droni in Russia: chiuso temporaneamente lo spazio aereo nella regione di Kaluga

Aggiornamenti sul conflitto in Ucraina

Sulla capitale ucraina piovono missili ipersonici Kinzhal. La Russia attacca, ma fallisce i suoi obiettivi: a impedirglielo i sistemi di difesa antiaerea. Lo riferisce l'amministrazione militare locale. Mentre una persona è morta in seguito all'attacco russo sulla città di Kherson. Durante il bombardamento delle truppe di Putin di ieri su Zaporizhzhia, che ha causato una vittima e almeno 16 feriti, è stato colpito anche l'Hotel Reikartz, che veniva spesso usato dal personale Onu e dalle Ong. Intanto il sindaco di Mosca annuncia l'abbattimento di un drone sulla città, secondo l'esercito sarebbe partito dall'Ucraina. Ma i timori non si placano: lo spazio aereo della regione di Kaluga è stato chiuso temporaneamente, e poi riaperto, a causa proprio delle minacce provenienti dai cieli. Negli Stati Uniti il presidente Joe Biden propone al Congresso un pacchetto da 24 miliardi di dollari destinato all'Ucraina, di cui 13 in aiuti militari. Mentre il governo tedesco starebbe valutando la fornitura di sofisticati missili da crociera Taurus, ma a condizione che non possano effettuare attacchi nella Federazione russa.