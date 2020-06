Covid nel mondo: quasi due milioni di contagi in Sud America

Diminuiscono in Italia contagi e decessi giornalieri, aumenta complessivamente il numero delle persone guarite ma i numeri continuano ad allarmare. Il Veneto ha superato la soglia dei 2.000 morti per Covid e il Lazio sottrae alla Lombardia il primato nel tasso di contagio. Sul Titano ieri zero nuovi casi e un nuovo guarito.

Peggiore la situazione negli Stati Uniti che resta il Paese più colpito. Grave anche in America Latina, dove i contagi totali sono vicini ai due milioni, con il Brasile che ha superato da solo il milione. Tra le metropoli, la più colpita è New York, seguita da Mosca, San Paolo e Santiago del Cile.