Covid, Tribunale sospende obbligo di green pass all'Europarlamento

Il tribunale dell'Ue ha sospeso temporaneamente, in attesa di una decisione della Corte, l'obbligo del Green pass per l'accesso all'Europarlamento, su richiesta di vari eurodeputati. Uno di loro, Francesca Donato (ex Lega, ora nei non iscritti) parla di un "primo segnale molto positivo dalla giurisprudenza Ue".

Tensione nelle proteste No pass di ieri a Milano, Trieste ed altre città. A Milano 70 identificati e un arresto dopo che il corteo è uscito dal percorso autorizzato. A Trieste 8mila in piazza, la maggior parte senza mascherina, sfidando le prescrizioni della Questura. Un gruppo di circa 200 manifestanti ha cercato di forzare il blocco della polizia, che li ha respinti: 18 denunciati, 6 fogli via obbligatori.