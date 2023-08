Cremlino smentisce di aver ordinato di uccidere Prighozin. Vicina la vittoria ucraina in Crimea

È una "assoluta menzogna", il presidente Putin non ha ordinato l'uccisione dell'ex comandante della Wagner Prighozin. Ad affermarlo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: “Ora -dice – ovviamente ci sono molte speculazioni su questo incidente aereo e sulla tragica morte dei passeggeri. Naturalmente tutte queste speculazioni vengono proposte da una certa angolazione, ma è tutto falso.". Mosca comunica anche che Putin non ha avuto alcun incontro recente con il leader della milizia e sul futuro del gruppo militare il Cremlino non ha niente da dichiarare.

E intanto diversi mercenari della Wagner, da alcune settimane stanziati in Bielorussia, stanno gradualmente tornando in Russia. Già prima dell'incidente, comunica il servizio di guardia di frontiera di Kiev, abbiamo notato che il numero di soldati a Minsk stava diminuendo. In Crimea le forze ucraine sono sempre più vicine alla vittoria, mentre gli Stati Uniti confermano che presto ci sarà l'invio dei caccia F-16 a Kiev.