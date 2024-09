Ecco la Commissione Ue Von der Leyen II, Ursula la vera star

Von der Leyen ha presentato la lista dei nuovi commissari che proporrà all'Europarlamento. Tra questi Raffaele Fitto. Dopo le pressioni sui vari governi per cambiare nomi, la presidente della Commissione Ue ce l'ha fatta: il 40% del suo team, 11 su 27, è composto da donne. La lista iniziale, con appena il 22%, Ursula von der Leyen l'aveva definita “del tutto inaccettabile”.

I ruoli apicali, vicepresidenze esecutive, vanno a 4 donne e 2 uomini: oltre alla estone Kaja Kallas, Alto rappresentante Ue, figurano la spagnola Teresa Ribera Rodriguez, responsabile per la transizione climatica, la finlandese Henna Virkkunnen (sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia), la rumena Roxana Minzatu (educazione e formazione). C’è poi il francese Stéphane Séjourné (prosperità e strategia industriale), nominato lunedì da Macron al posto di Thierry Breton. Quest'ultimo aveva definito la governance Ue “discutibile”: affermazione che la Commissione non ha voluto commentare.

All'italiano Raffaele Fitto va la delega alle Riforme e alla Coesione. Gestirà anche i fondi dei Pnrr insieme al commissario agli Affari economici Dombrovskis. Una vittoria per Roma, nonostante il no della premier Meloni al bis di Von der Leyen: “Con Fitto alla vicepresidenza esecutiva – esulta la presidente del Consiglio – l'Italia torna protagonista in Ue”. Dubbi e riserve dai gruppi della maggioranza a Strasburgo: socialisti, liberali di Renew e Verdi dicono che il commissario italiano “non avrà vita facile' nelle audizioni in Parlamento”.

Nel frattempo Mario Draghi lancia l'allarme presentando il suo report sulla competitività Ue alla plenaria dell'Europarlamento: “La mia preoccupazione – dice – è che diventeremo un posto meno prospero, equo e sicuro. Se ci si oppone alla costruzione di un vero mercato unico – continua – ci si oppone ai nostri obiettivi europei”.