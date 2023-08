Ecuador: è ballottaggio alle presidenziali, al referendum vince l'ambiente

E' ballottaggio tra Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana (oltre il 30 per cento delle preferenze) e Daniel Noboa dell'alleanza Adn (oltre il 24 per cento) dopo la tornata elettorale in Ecuador. Il prossimo appuntamento alle urne sarà il 15 ottobre. Alta la partecipazione: circa l'82%. Ma non sono mancate le tensioni con un tentativo di sabotaggio relativamente alla piattaforma per i voti degli ecuadoriani all'estero. Parallelamente alle presidenziali anche un referendum sui temi ambientali che ha visto gli ecuadoriani esprimersi contro lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi all'interno del Parco Nazionale Yasuni, nell'Amazzonia ecuadoriana.