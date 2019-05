Elezioni Europee: gli italiani residenti in Repubblica, e coloro che hanno la doppia cittadinanza, potranno votare solo nei Comuni del Belpaese nelle cui liste elettorali risultano iscritti

Dagli analisti è considerata – per una serie di motivi - l'elezione più importante, dalla fondazione dell'Unione. Si voterà per il rinnovo dei deputati del Parlamento europeo; tornati – almeno al momento - a 751, dopo il “congelamento” della Brexit. In Italia si andrà alle urne domenica 26 maggio, e i seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23. L'Ambasciata a San Marino non sarà direttamente coinvolta: alle Europee, infatti, la possibilità, di esprimere il proprio voto, recandosi presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane, è riconosciuta esclusivamente ai cittadini del Belpaese residenti in uno degli Stati membri dell'UE. Gli iscritti all'A.I.R.E. sul Titano – compresi coloro che hanno la doppia cittadinanza -, potranno dunque votare solo presso i seggi istituiti dai Comuni italiani nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ritirando il certificato elettorale previa esibizione della cartolina-avviso. Nelle scorse politiche erano 9846, gli aventi diritto. In maggioranza voteranno nei Comuni del Riminese, che rientrano nella Circoscrizione Nord-Orientale. 17 le liste ammesse alla sfida elettorale; in vari casi i Partiti hanno puntato sui big, come capilista: da Salvini a Berlusconi. A guidare la pattuglia PD sarà Calenda; mentre i “Pentastellati” hanno optato per 5 donne. Due i candidati originari del Riminese: l'europarlamentare Marco Affronte – per Europa Verde –, e l'attuale Sindaco di Montefiore Vallì Cipriani: quinta in lista per la Lega. Gli iscritti all'A.I.R.E. che voteranno nelle Marche rientreranno invece nella Circoscrizione Italia Centrale. Oltre al voto di lista si potranno esprimere fino a 3 preferenze, per i candidati della stessa. In quest'ultimo caso – tuttavia – dovranno riguardare esponenti di sesso diverso. Dal Vicepresidente del Comites un appello a recarsi alle urne. In questa occasione – afferma infatti Alessandro Amadei – “si decideranno gli equilibri politici all'interno del Parlamento europeo; dove i sovranisti contendono la leadership agli europeisti. Gli italiani, con il loro voto, potranno influire in maniera importante”. Roma, infatti, esprime 73 eurodeputati; cui se ne aggiungeranno altri 3 se, e quando, il Regno Unito uscirà effettivamente dall'Unione.