Esplosioni Beirut: si aggrava il bilancio delle vittime. Giallo sulla causa delle deflagrazioni.

Fra i messaggi di cordoglio e solidarietà, inviati in queste ore, anche quello della Segreteria Esteri di San Marino. Che in un comunicato esprime al Governo e al popolo libanese “vicinanza e fraterna partecipazione per i tragici eventi” di ieri. Due esplosioni devastanti, avvertite anche a 240 chilometri di distanza, nell'isola di Cipro, dove si era pensato ad un terremoto. Apocalittico, oggi, lo scenario nella zona del porto di Beirut. Il bilancio di quanto avvenuto parla al momento di oltre 100 morti e 4.000 feriti, fra i quali un militare italiano.



