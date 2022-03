Esplosioni nella notte a Kiev. Oggi riprendono i colloqui

Ancora una notte di paura a Kiev, dove hanno suonato le sirene per allarme aereo. Almeno tre deflagrazioni sono avvenute in una zona residenziale della città. Nei video diffusi sui social si vede un palazzo di 10 piani in fiamme. Almeno due persone sono morte dopo che un edificio residenziale di Kiev è stato colpito in un attacco. Intanto oggi, dopo una 'pausa tecnica', riprendono i colloqui - definiti difficili dal presidente ucraino Zelensky - tra le delegazioni di Mosca e Kiev. La Russia minaccia di prendere il controllo delle città.

A Roma i colloqui tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan e il responsabile della politica estera del partito comunista cinese Yang Jiechi. "Serve la massima moderazione" ha detto Yang, esortando Cina e Usa a "gestire le divergenze" e chiedendo a Washington di smettere di screditare Pechino con informazioni false. A rendere difficili i colloqui di Roma, l'allarme lanciato dagli Usa secondo cui "La Cina è pronta a fornire armi alla Russia". Joe Biden valuta un viaggio in Europa. Esclusa la possibilità di un clamoroso faccia a faccia con Putin. Mercoledì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlerà al Congresso degli Stati Uniti.