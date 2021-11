Expo 2020 Dubai: Settimana della Tolleranza, dal padiglione della Santa Sede un messaggio di fraternità

Ponti, connessioni, dialogo, fratellanza. Parte dall'incontro tra San Francesco e il sultano Malik Al-Kāmil e arriva fino a quello tra Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, avvenuto 800 anni dopo, nel 2019, proprio qui negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi, il percorso all'interno del Padiglione della Santa Sede. In questa prima esposizione universale in Medio Oriente, nel cuore dell'Islam, il messaggio che arriva è forte, soprattutto in occasione della Settimana tematica dedicata alla tolleranza e all'inclusione, che si è aperta oggi.









Un piccolo padiglione, quello della Santa Sede, eppure ricco di contenuti, di bellezza e anche coraggioso nella scelta del materiale espositivo. A partire da un prezioso palinsesto del IX secolo, unica testimonianza ad oggi di quel centro culturale e scientifico che fu la House of Wisdom di Baghdad; salvato da alcuni monaci cristiani, è la prima volta che il documento esce dagli archivi vaticani. Fino alla riproduzione della Creazione di Adamo di Michelangelo, l'originale adorna la Cappella Sistina, che rimanda non solo all'idea dell’intera umanità e agli uomini figli di un unico Dio, ma anche al tempo: per creare, anche connessioni e dialoghi, ci vuole lavoro, dedizione, impegno, un passo alla volta.

E prima di uscire dal padiglione, una scultura rivolta al futuro: se ad Abu Dhabi il Papa e il Grande Imam firmarono un documento passato alla storia, la Dichiarazione sulla fratellanza umana, che peraltro ha posto la prima pietra per la nascita della Casa della Famiglia Abramitica, una moschea, una chiesa e una sinagoga una accanto all'altra, Expo 2020 Dubai diventa un monito, per non interrompere mai i ponti costruiti con fatica e per crearne sempre di nuovi e solidi.

Nel video le interviste a Mons. Tomasz Trafny, Vice Commissario generale padiglione della Santa Sede, e alle volontarie Mara Rossi e Ilaria Melato

Elisabetta Norzi