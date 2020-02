Fallito test vaccino HIV in Sudafrica

Fallito ufficialmente il test clinico di un vaccino per l'Hiv che era in corso su 5mila persone in Sudafrica: iniziato nel 2016 era considerato il più promettente fino a questo momento. Ad annunciarlo il presidente del South African Medical Research Council, che coordinava la sperimentazione.

Il vaccino era stato somministrato in 14 diverse zone del paese a uomini e donne tra i 18 e i 35 anni divisi in due gruppi, uno vaccinato e l'altro che aveva ricevuto un placebo. A decidere l'interruzione è stata una commissione indipendente incaricata di analizzare i risultati preliminari, secondo cui nel gruppo di vaccinati si sono verificate 129 infezioni contro 123 nell'altro.