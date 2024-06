Forniture di gas russo: verso la tabella di marcia UE per abbatterle

La Commissione europea preparerà una tabella di marcia per conto dei Paesi membri per abbattere definitivamente le forniture di gas russo.

Questa mattina si è tenuta una colazione di lavoro informale tra gli ambasciatori dei Paesi Ue e la Commissione per dar vita al gruppo di alto livello promosso da Germania e Repubblica Ceca nell'ultima riunione del Consiglio Energia di fine maggio. Servirà seguire un confronto per la struttura e le modalità esatte per arrivare all'obbiettivo comune.

Attualmente, nel continente, arrivano ancora 14 miliardi di metri cubi di gas russo attraverso l'Ucraina, che dopo il sabotaggio del gasdotto russo Nord Stream, rimane l'unica via di transito di tale gas verso l'Europa via terra. La scadenza del contratto trilaterale, che lega Bruxelles a Mosca attraverso Kiev, sarà a fine anno e dunque le due delegazioni hanno promosso il gruppo per anticipare i tempi e studiare le azioni da intraprendere per abbattere definitivamente la dipendenza energetica dal Cremlino.