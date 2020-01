Francia: uccide a coltellate una persona e ne ferisce altre due, al grido di "Allah Akbar"

In Francia torna l'incubo del terrorismo islamista. A Villejuif, alle porte di Parigi, un uomo – armato con un coltello – ha aggredito alcuni passanti prima di essere ucciso dalla polizia. Secondo i testimoni indossava un abito tradizionale del Nord Africa e gridava “Allah u Akbar”. Il bilancio dell'azione è di un morto e due feriti non gravi. In un primo momento si era temuto che l'aggressore avesse con sé dell'esplosivo, ma l'ipotesi è stata poi smentita.