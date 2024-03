Gaza, 17 morti in un raid sulle persone in attesa aiuti

Diciassette persone sono morte e 30 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento israeliano che ieri sera ha colpito un gruppo di persone in attesa dei camion di aiuti umanitari alla rotonda del Kuwait, nella città di Gaza. Altre tre persone sono rimaste uccise e diverse altre rimaste ferite in un raid sul campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza.

L'esercito fa sapere che proseguono le 'operazioni di precisione' nella striscia di Gaza e nell'area dell'ospedale di Shifa. Un ufficiale israeliano di vent'anni è stato ferito a coltellate in modo non grave a Beer Sheva da un assalitore che è stato "neutralizzato", cioè ucciso dalle forze dell'ordine. Oggi al Cairo dovrebbero riprendere i negoziati per la tregua.