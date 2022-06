Gb: quorum raggiunto, Tory votano su fiducia a Johnson

Voto di fiducia su Boris Johnson in casa Tory oggi. Il partito di governo britannico ha annunciato stamane che è stato superato il quorum di lettere di sfiducia nei suoi confronti da parte del 15% dei deputati di maggioranza, vale a dire 54, e che lo scrutinio ci sarà stasera fra le 18 e le 20 ora britannica. Tecnicamente il voto sarà sul ruolo di Johnson quale leader di partito, ma in caso di sfiducia di oltre la metà dei suoi (180 deputati) egli si dovrà dimettere anche come premier. Downing Street da parte sua ha fatto sapere che BoJo accoglie con favore questa svolta che permetterà di mettere un punto sullo scandalo Partygate.

Il voto su Johnson arriva dopo settimane di anticipazioni e di congetture, sulla scia dei crescenti malumori in seno al suo partito legati ai contraccolpi del coinvolgimento del primo ministro nella vicenda dei ritrovi organizzati a Downing Street fra il 2020 e il 2021 in violazione del lockdown o di altre forme di restrizioni anti Covid imposte all'epoca dallo stesso governo a milioni di britannici. Uno scandalo sfociato anche in una multa inflitta dalla polizia direttamente al premier - primo capo di governo in carica colpito da un provvedimento simile nella storia britannica - e che si abbattuto in modo pesantemente negativo sui sondaggi dei Tories negli ultimi mesi.