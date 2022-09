Gentiloni: 'rischi recessione in aumento, nodo è energia'. Su patto di stabilità 'ipotizzare percorsi di spesa'

"L'incertezza rimane eccezionalmente elevata e il rischio di recessione è in aumento". Lo afferma il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni nel suo intervento alla conferenza annuale del think tank Brugel. "Le prospettive dipendono essenzialmente dall'evoluzione dei mercati dell'energia - aggiunge -: potrebbe peggiorare notevolmente rispetto alla nostra linea di base se vedessimo un'interruzione completa del gas russo".

"Semplificazione, maggior titolarità nazionale e una migliore esecuzione" per "supportare la sostenibilità del debito e la crescita": sono i criteri per la revisione del Patto di Stabilità indicati da Gentiloni. "Un modo per farlo - afferma - potrebbe essere quello di muoversi verso piani macro-finanziari a medio termine che stabiliscono percorsi di spesa netta per diversi anni e sono coerenti con la convergenza del debito verso livelli prudenti". "Disporre di un indicatore di spesa potrebbe contribuire in larga misura alla semplificazione, pur mantenendo l'attenzione sui rischi fiscali".