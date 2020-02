Germania: spari in due locali, 9 morti. Il killer: 'Annientare alcuni popoli'

Una strage fra i locali degli amanti del narghilè frequentati dalla comunità turca sconvolge la città di Hanau, in Germania: ieri intorno alle 22, un killer o un commando ha ucciso nove persone a colpi di armi da fuoco. I feriti sono 4 e tutti in condizioni gravissime. Fra le vittime, secondo la Bild, ci sarebbero anche dei cittadini curdi.

La polizia ha reso noto che una persona sospettata di essere l'autore della strage è stata trovata morta nella sua abitazione insieme ad un altro cadavere. Nel complesso, quindi, finora i morti sono 11.

L'autore della strage sarebbe un estremista di destra e alla base dell'attacco ci sarebbe un movente politico. E' quello che scrivono alcuni media tedeschi fra cui Bild on line e Sz. Gli inquirenti hanno ritrovato un video e uno scritto dello stragista: Tobias R. ha scritto che alcuni popoli, che non si possono più espellere dalla Germania, devono essere annientati. È quanto riporta la Bild on line. L'uomo ha riferito di avere un movente politico e di aver agito spinto dall'odio per alcuni popoli che andrebbero "annientati".

La polizia ha diramato anche un numero di telefono, per raccogliere eventuali segnalazioni e indizi sull'accaduto dalla cittadinanza.