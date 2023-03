Grecia: scontro treni, bilancio di almeno 40 morti

È di almeno 40 morti e 85 feriti il bilancio dello scontro tra un treno merci e uno passeggeri avvenuto ieri sera in Grecia, sulla tratta tra Atene e Salonicco. Lo rendono noto i vigili del fuoco. Tra le 50 e le 60 persone sono ancora disperse.

Secondo il sito di Kathimerin, 66 persone risultano ricoverate in ospedale, di cui 6 in terapia intensiva. Il ministro della Salute, Thanos Plevris, si è recato negli ospedali dove sono ricoverati i feriti e dove è in corso il riconoscimento delle vittime. L'operatore ferroviario greco Hellenic Train, gestito dal Gruppo FS Italiane, ha espresso in un comunicato il suo "profondo cordoglio per il tragico incidente" e ha offerto "il massimo sostegno alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti i passeggeri".

Dopo il disastro ferroviario in Grecia, si è dimesso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Kostas Karamanlis. Lo riporta il quotidiano greco Kathimerini. "Sono in politica da qualche anno, ma considero un elemento necessario della nostra democrazia che i cittadini del nostro Paese abbiano fiducia nel sistema politico. Questa si chiama responsabilità politica. Per questo rassegno le mie dimissioni dalla carica di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. È quello che sento il dovere di fare come minimo segno di rispetto per la memoria" delle vittime, afferma il ministro in una nota.



I due treni che si sono scontrati viaggiavano a grande velocità perché non sapevano che l'altro stesse arrivando e l'impatto è stato così grave che "non è rimasto nulla delle prime due carrozze" dopo l'incidente. E' il racconto di un giornalista greco alla Bbc. Le squadre di soccorso stanno ora cercando di spostare i rottami delle carrozze dai binari, ma è molto difficile. "La collisione è stata così grave che le due prime carrozze sono semplicemente scomparse. Il sindaco della città vicino all'incidente ha detto che non è rimasto nulla delle prime due carrozze", afferma il giornalista.