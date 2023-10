Guerra Israele - Hamas, Biden: "Occupare la Striscia un grosso errore"

Prosegue la guerra tra Israele e Hamas. 'Stiamo gettando le basi per manovre di terra quanto più efficaci possibili', ha detto il comandante dell'aviazione israeliana Tomer Bar confermando che la loro missione è spianare la strada per l'invasione di Gaza da parte delle forze di terra. L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari prevede che le riserve di carburante degli ospedali di tutta Gaza dureranno solo "per altre 24 ore" e nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione nella Striscia, avverte che "l'arresto dei generatori di riserva metterebbe a rischio la vita di migliaia di pazienti" negli ospedali.



In un'intervista a '60 Minutes' sulla Cbs', il presidente americano Biden ha affermato che un'occupazione israeliana di Gaza sarebbe "un grosso errore". Secondo il presidente statunitense, l'attacco di Hamas è stato una "barbarie grave quanto l'Olocausto" e Israele ha il diritto di rispondere per eliminare totalmente il gruppo islamista, per poi - però - cercare una strada verso uno Stato palestinese. Si intensificano intanto gli scontri tra Israele e gli Hezbollah. Ieri sera altri raid dello Stato ebraico in Libano contro le postazioni dei miliziani sciiti alleati dell'Iran. Grave un ufficiale dell'intelligence iraniana, vittima di un attentato. "Nessuno può garantire il controllo della situazione" se Israele invade Gaza, minaccia Teheran. Lo Stato ebraico ammassa truppe al confine con la Striscia.