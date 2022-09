Il giorno dell'addio a Elisabetta II, chiusa la camera ardente Oscar Mina e Paolo Rondelli, insieme ai Capi di Stato di tutto il mondo, rendono omaggio alla sovrana

Il giorno dell'addio a Elisabetta II, chiusa la camera ardente.

Chiusa al pubblico la camera ardente con la bara di Elisabetta II. Alle 11 ora locale i funerali solenni. Al termine di quasi due settimane di eventi e cerimonie, il Regno Unito si prepara a dare il suo ultimo saluto alla Regina Elisabetta II. Londra blindata per i solenni funerali di Stato che si terranno all'Abbazia di Westminster. Ieri il saluto dei leader di tutto il mondo, ad eccezione della Russia che ha poi protestato per l'esclusione. Alle esequie parteciperanno anche i principini George e Charlotte, i figli di William e Kate nonché secondo e terza nella linea di successione al trono britannico.

Domenica sera ricevimento di benvenuto a Buckingham Palace, offerto da Carlo III, con i Capi di stato mondiali, presenti anche i Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli che hanno reso omaggio, firmando il libro delle Condoglianze a Lancaster House. "Della amatissima Sovrana, rimarrà fulgida la memoria per la guida saggia, dedita e incomparabile del Suo Regno e dei Popoli che in lei hanno riconosciuto un riferimento ineguagliabile ed esemplare e il simbolo dell'autorevolezza della Corona britannica - ha scritto la Reggenza - La longevità del Suo Regno ha consentito di suggellare un ricordo e un monito perenni per le più alte Istituzioni nazionali e sovranazionali, di grandi ed esigue dimensioni, e per l'intera umanità".



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: