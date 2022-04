Il Papa chiede una tregua Pasquale, Kirill invita a combattere i nemici

Ogni giorno si scoprono nuove stragi nei territori prima aggrediti e poi lasciati dall'esercito russo in ritirata dalla regione di Kiev. L'ultima a Buzova dove il capo villaggio riferisce che i corpi rinvenuti in una fossa comune sono stati trovati il 31 marzo lungo un tratto di strada di sei chilometri. Il piano di "terrorizzare" e "brutalizzare" i civili in Ucraina arriva dai "più alti livelli" del Cremlino, fino a Vladimir Putin, per il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. Intanto il patriarca russo Kirill, stretto alleato del presidente Vladimir Putin, ha nuovamente invitato i sostenitori a unirsi per combattere i "nemici interni ed esterni di Mosca" mentre oggi, nella domenica delle Palme, Papa Francesco ha chiesto una tregua pasquale in Ucraina “non per ricaricare le armi e riprendere a combattere ma per arrivare alla pace con un vero negoziato.