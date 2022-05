In Ucraina la tregua è lontana. Ettore Greco, IAI: "Guerra non finirà a breve, Kiev potrebbe cedere Crimea"

l'intervista a Ettore Greco

In Ucraina sembra sempre più lontana la tregua e un'eventuale pace. Ettore Greco, vicepresidente vicario dell'Istituto affari internazionali, spiega che "le due parti continuano a combattersi e sono determinate a raggiungere i propri obiettivi, quindi è difficili arrivare a un negoziato in questa situazione. Putin poi lo ha escluso totalmente e lo ha detto anche al presidente del Consiglio".

Anche Kiev però non vuole cedere: "Punta a riconquistare i territori occupati oggi dai Russi - continua l'esperto-: in particolare la fascia meridionale perché lo sbocco sul mare è fondamentale. La guerra sarà lunga, continuano a combattere nel Donbass. Per quanto riguarda la Crimea, invece, Zelensky varie volte ha fatto capire che il tema potrebbe essere oggetto di negoziato a lungo termine. Sarebbe disposto a negoziare su tutti gli altri punti, anche se non si raggiunge un accordo sulla Crimea. Il che significa accettare l'occupazione russa, seppur non in modo formale, ancora per molto tempo".

