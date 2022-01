In India centinaia di donne musulmane erano state messe all'asta nell'app dell'odio Bulli Bai. Con aggiunta di foto e dettagli sulle loro vite. In seguito a questo attacco informatico, il ministro indiano all'Information Technology, Ashwini Vaishnaw, ha bloccato la piattaforma GitHub che gestiva l'app. Il ministro ha poi avviato un'inchiesta per provvedimenti penali contro la piattaforma.