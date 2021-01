Dieci bambini sono morti nell'incendio scoppiato nel reparto di maternità di un ospedale dello stato indiano del Maharashtra. Messi in salvo altri 7 dei neonati che erano in quel momento nel nosocomio di Bhandara. I bimbi morti avevano tra i pochi giorni e i 3 mesi di età. La causa del rogo non è ancora nota. Il premier Modi parla di "tragedia straziante". Avviata un'indagine