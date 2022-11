Indonesia, 44 morti e 300 feriti per il sisma a Giava

È di una ventina di morti e 300 feriti il primo bilancio delle autorità indonesiane dopo la scossa di terremoto di magnitudo 5,6 registrata nell'isola di Giava questa mattina, con epicentro nella città di Cianjur, che ha fatto tremare anche gli edifici nella capitale Giacarta. "Secondo le prime informazioni, in un solo ospedale sono decedute quasi 20 persone e almeno 300 sono in cura. La maggior parte di loro ha fratture dopo essere rimasta intrappolata nelle macerie degli edifici", ha dichiarato a Metro TV Herman Suherman, capo dell'amministrazione comunale di Cianjur, città a 100 chilometri da Giacarta. In seguito, il portavoce dell'amministrazione comunale di Cianjur ha parlato di 44 decessi accertati.