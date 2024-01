Iran: primi arresti, dopo la strage di Kerman. Teheran continua a puntare il dito contro Israele e USA

L'intero quadrante è ormai nella bufera, dopo la sfida lanciata da Hamas il 7 ottobre: l'apertura del vaso di pandora. La prospettiva ora è quella di una guerra regionale ad alta intensità. Ciò che dall'inizio avrebbe tentato di scongiurare Washington, già impegnata su altri fronti; e consapevole degli infiniti rischi e variabili propri di un Medio Oriente in guerra.

Da qui l'ennesima missione di Blinken, con tappe in 5 Paesi arabi; oltre ad Israele, Cisgiordania ma anche Turchia e Grecia. In ebollizione il cosiddetto “asse sciita”, dopo lo strike attribuito allo Stato Ebraico su Beirut – con l'eliminazione del numero due di Hamas -; e soprattutto la strage di Kerman – in Iran – rivendicata dall'ISIS. Auto-attribuzione di responsabilità che tuttavia non convince diverse autorità di Teheran. Continuano a sospettare infatti che dietro la carneficina vi siano Stati Uniti ed Israele. Da qui il duro monito del Presidente Raisi, in occasione dei funerali delle 89 vittime, fra le quali diversi bambini. Il “luogo e il tempo” della vendetta saranno “scelti” dalla Repubblica Islamica, ha avvertito.

Segnalati intanto alcuni arresti. Parole di fuoco, poi, per lo Stato Ebraico. L'operazione “Diluvio al Aqsa” di Hamas porterà alla “fine del regime sionista”, ha tuonato Raisi. Venti di guerra pure in Libano: annunciato un nuovo discorso del leader di Hezbollah Hasan Nasrallah, dopo quello di pochi giorni fa. A Gaza continua nel frattempo a stringersi la morsa di Tsahal contro i gruppi armati; con azioni senza compromessi.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha aggiornato il bilancio dei bombardamenti di ieri sulla Striscia: 32 i morti a Khan Yunis; cinque a Rafah. Il portavoce delle forze armate israeliane ha parlato dal canto suo di oltre 100 “obiettivi terroristici” colpiti; con la distruzione – fra le altre cose – di rampe di lancio di razzi.