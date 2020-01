Iran - Usa: prove di pace

Dopo le tensioni di questi ultimi giorni gli Stati Uniti si dicono "pronti a impegnarsi senza precondizioni in seri negoziati" con l'Iran. Ad affermarlo l'ambasciatrice americana alle Nazioni Unite Kelly Craft in una lettera inviata al Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il Presidente Donald Trump nel suo discorso alla nazione afferma che gli Stati Uniti “sono pronti ad abbracciare la pace con l'Iran” ma resta irremovibile sul tema nucleare: "Finché sarò Presidente non avranno mai armi atomiche".

Dall'Europa intanto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha annunciato di aver parlato con il presidente iraniano Hassan Rohani invitandolo ad evitare “atti irreversibili”.

Anche sul fronte iraniano sembrano diminuire le tensioni: “Il nostro stato non ha intenzione di entrare in guerra con l'America” ha affermato l'ambasciatore di Theran all'Onu Ravanchi.