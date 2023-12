Israele apre a una nuova tregua per il rilascio di 40 ostaggi. Oggi il voto all'Onu per una risoluzione su Gaza

Israele avrebbe proposto ad Hamas una tregua per il rilascio di 40 ostaggi, secondo la Cnn. Il movimento islamista afferma che il suo leader Haniyeh sarà oggi in Egitto. La Jihad islamica ha pubblicato ieri sera un video di due prigionieri che implorano la loro liberazione. Un raid israeliano su Deir al-Balah ha causato 8 morti e 34 feriti, secondo la Mezzaluna rossa palestinese. Già rinviato due volte, è slittato a oggi il voto del Consiglio di sicurezza Onu su una risoluzione su Gaza. Il Senato americano ha rimandato, nel frattempo, al prossimo anno l'ok a nuovi aiuti per Kiev, per la guerra in Ucraina.