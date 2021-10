Israele: ultimo tentativo diplomatico con l’Iran prima dell'offensiva militare

In seguito al raid aereo, presumibilmente israeliano, contro un sito delle milizie iraniane per produrre esplosivi in Siria, e ai sabotaggi alle infrastrutture delle centrali atomiche di Teheran, il Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che “La guerra con Israele è già iniziata”. Ma forse rimane ancora un po’ di tempo per un ultimo tentativo diplomatico prima dell'offensiva militare. Gli analisti sostengono che gli Stati Uniti dovrebbero indurre la Russia e la Cina a fare pressioni su Teheran per interrompere il programma nucleare o subire le sanzioni economiche anche di Mosca e Pechino. Per convincere Russia e Cina ad abbandonare il loro alleato commerciale, il Presidente americano Biden dovrebbe mettere sul piatto della bilancia l’importante prezzo economico che le due superpotenze dovrebbero a loro volta pagare in sanzioni se non volessero interrompere il loro appoggio a Teheran. Intanto la condizione posta dall’Iran agli USA per riprendere i colloqui sul nucleare è di scongelare 10 miliardi di dollari bloccati dalle misure di restrizione dei rapporti economici e commerciali, a dimostrazione che le sanzioni raggiungono il risultato sperato. Ma intanto gli eserciti scaldano i motori. Secondo Teheran ci sarebbero quattro basi aeree israeliane in territorio azero, e pare che l'Azerbaigian intenda acquistare da Israele i sistemi missilistici di difesa aerea Arrow 3. Un ex membro del Congresso americano sostiene perfino che Israele intenda utilizzare le basi in Azerbaigian per colpire gli impianti nucleari iraniani. Così Teheran ha iniziato a trasferire parte delle forze armate al confine azero: divisioni corazzate, divisioni di fanteria, forze speciali aviotrasportate, caccia e bombardieri, elicotteri e sistemi missilistici. Il numero di unità coinvolte dimostra che Teheran è pronta a un’escalation nella regione.

Massimo Caviglia