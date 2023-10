Israele: un aereo senza pilota caduto in Egitto

Nuova incursione israeliana più in profondità a Gaza, colpito un altro comandante di Hamas. Minaccia dal Mar Rosso: un aereo senza pilota è caduto in Egitto, secondo la radio militare di Tel Aviv sarebbe stato lanciato dallo Yemen o forse da una nave iraniana. Jet militari americani hanno attaccato in Siria: il raid contro militanti sostenuti dall'Iran. Le connessioni di internet nella Striscia di Gaza si sono interrotte a causa dei massicci bombardamenti dell'esercito israeliano. Il numero aggiornato degli ostaggi salito a 229. Secondo il ministero della Sanità di Hamas sono ad oggi 7.326 le persone uccise a Gaza dall'inizio del conflitto. Di queste 3.038 sono bambini. L'Ue invia altre 51 tonnellate di aiuti umanitari a Gaza dopo che dieci camion sono entrati dal valico di Rafah con acqua, cibo e medicine.

"Il sistema umanitario a Gaza sta affrontando un collasso totale con conseguenze inimmaginabili per più di 2 milioni di civili". E' l'allarme lanciato dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres.