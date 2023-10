MEDIO ORIENTE Israele: votato lo stato di guerra, Biden ordina "ulteriore sostegno" al Paese Segretario agli Esteri Beccari esprime profonda preoccupazione e lancia un appello al dialogo

Israele: votato lo stato di guerra, Biden ordina "ulteriore sostegno" al Paese.

Israele ha votato lo stato di guerra dopo l'attacco delle milizie palestinesi. L'ultimo bilancio è di oltre 700 israeliani morti, la maggior parte civili. Secondo i media locali, i feriti sono 2.500. Dall'altro lato, sul fronte palestinese, i morti causati dai raid israeliani sulla Striscia è salito ad almeno 370.

Secondo fonti dell'area, sono tre le fazioni armate palestinesi - tra le quali Hamas - che tengono in ostaggio civili tra i quali, è stato riferito, anche degli americani. Almeno quattro statunitensi sarebbero morti nell'attacco. Il presidente Usa, Joe Biden, ha ordinato di fornire ulteriore sostegno a Israele: Washington ha pianificato lo spostamento di navi e aerei. Strage in un rave party nel deserto di Israele. Tel Aviv - che afferma di "combattere i terroristi" sul suolo nazionale - ha smentito notizie su un negoziato. Tank israeliani sarebbero diretti verso sud. "E' il momento per cancellare completamente le infrastrutture terroristiche di Hamas", ha affermato l'ambasciatore israeliano all'Onu Gilad Erdan prima della riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu.

Da San Marino, il Segretario per gli Affari Esteri Beccari esprime una profonda preoccupazione in queste ore di escalation di violenze in Medio Oriente, dinnanzi all’aggressione in corso da parte del movimento palestinese di resistenza su Israele che sta destabilizzando l’intera Regione e provocando numerosissime vittime. Ferma è la condanna di San Marino nei confronti delle soluzioni armate e forte è l’appello, rinnovato e convinto, affinché si persegua incessantemente la via del dialogo.

