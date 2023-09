Kiev: allarme bomba nel primo giorno di scuola del nuovo anno scolastico

In collegamento al Forum Ambrosetti, a Cernobbio, il presidente ucraino Zelensky ringrazia l'Italia per il sostegno dato a Kiev: “L'anno prossimo sarà la volta della presidenza italiana del G7 e non ho dubbi che porterà soluzioni forti a livello globale". Intanto aumentano gli attacchi di droni sul suolo russo.

La flotta del Cremlino, nel Mar Nero, ha respinto diversi tentativi di sbarco delle forze speciali ucraine sulla costa della Crimea. A Kiev, nel primo giorno del nuovo anno scolastico, evacuati tutti gli istituti per un allarme bomba.

Intanto a Mosca Putin dichiara che presto incontrerà il suo omologo cinese, Xi Jinping. Nei giorni scorsi l'agenzia Bloomberg aveva scritto che il leader del Cremlino aveva accettato l'invito di Xi per recarsi in Cina e partecipare al Belt and Road Forum. Se confermato, si tratterebbe del primo viaggio all'estero del presidente russo da quando la Corte penale internazionale ha spiccato nei suoi confronti un ordine di arresto.