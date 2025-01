USA L'America si prepara al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca Washington blindata per il giuramento di lunedì 20 gennaio. Per la prima volta in 40 anni, si svolgerà al chiuso

L'America si prepara al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.

Gli Stati Uniti si preparano al ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Washington è blindata in vista del giuramento come quarantasettesimo presidente previsto per lunedì 20 gennaio. Per la prima volta in 40 anni sarà al chiuso. Trump, che nelle scorse ore è arrivato nella capitale, domenica sera terrà il suo ultimo comizio da presidente eletto alla Capital One Arena: il primo a Washington dal 6 gennaio 2021, data dell'Assalto al Campidoglio.

Per la cerimonia di lunedì, prevista la presenza di molti leader mondiali, fra i quali la premier Giorgia Meloni. In giornata il tycoon è già intervenuto su questioni al centro del dibattito internazionale, in primis la tregua a Gaza, ma anche su temi come il divieto di TikTok negli Usa per il quale ha promesso un decreto per scongiurare lo stop al social.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: