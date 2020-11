L'Europa ricorda il 9 novembre 1989: cade il Muro di Berlino per dare spazio ad una nuova unione

Cade il Muro di Berlino per un nuovo futuro: l'Europa si unisce. Oggi, 31° anniversario della caduta di un muro, un regime, una divisione che ha aperto le strade alla libertà e all'unione. Perciò in questa giornata non si può che festeggiare anche il futuro e la condivisione, valori cardine dell'Unione Europea ufficialmente fondata qualche anno dopo. “Servono ponti e non muri. Fiducia e speranza per costruire, insieme, il domani” dichiara Ettore Rosato, vicepresidente della Camera.



Tutta l'Europa si pronuncia in un giorno di così comune importanza: “31 anni fa, abbiamo assistito alla caduta del muro di Berlino. La Germania è stata successivamente riunificata, ponendo fine alla divisione dell'Europa tra est e ovest dopo anni di turbolenze politiche ed economiche.” twitta la Commissione europea. Esprimendo la gioia dell'avvenuto anche le Nazioni Unite parlano, ricordando un particolare pezzo di muro: “E' intitolata "Trofeo dei diritti civili", è stata donata all'ONU dalla Germania ed è esposta all'UNHQ di New York per ricordare che tutti possiamo”