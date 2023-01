L'Italia aggiorna la modalità di gestione dei casi: “Niente tampone ad asintomatici dopo 5 giorni”

Ospedali affollati in Cina

Mentre la Cina ripiomba nell’incubo del 2020 - con ospedali affollati, oltre 10mila morti al giorno e i contagi che continuano a salire - sempre più paesi impongono test negativi ai viaggiatori provenienti dagli scali cinesi. A Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna ora si aggiunge anche l'Australia.

La Svezia, che in pandemia ha sempre tirato dritto su una strada meno restrittiva rispetto al resto d'Europa, assume la presidenza del semestre Ue e adesso cambia percorso con l'annuncio di un incontro tra i partner mercoledì per discutere una risposta congiunta alla questione arrivi dalla Cina.









Il presidente cinese Xi Jinping nel discorso in tv per il nuovo anno ammette intanto che nella lotta al Coronavirus la Cina è "ancora in un momento difficile”. Quindi l'auspicio: “La prevenzione e il controllo dell'epidemia sono entrati in una nuova fase ma la luce della speranza è davanti a noi". Meno ottimisti probabilmente i cittadini cinesi: la scarsa fiducia nei farmaci made in China porta alla corsa a farsi inoculare i vaccini a mRna occidentali dovunque sia possibile. E' il caso della piccola regione amministrativa speciale di Macao presa d'assalto dai turisti della Cina continentale per assicurarsi un posto in lista nell'unico ospedale che offre vaccinazioni con Pfizer e Moderna.

In Italia contagi in calo, anche se meno delle scorse settimane, e torna a scendere anche il numero dei decessi. Il ministero della salute ha emanato nel frattempo la circolare che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid. Per coloro che "sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigienico o molecolare".