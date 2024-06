La debacle di Biden: i democratici cercano una alternativa

Una debacle. Media e analisti americani sono pressoché concordi: nel primo duello presidenziale tv, Joe Biden è andato male. Voce debole e roca, frasi confuse, sguardo nel vuoto. Donald Trump, al confronto, è sembrato più energico, pur se evasivo e bugiardo. "Per servire il suo Paese, il presidente Biden dovrebbe lasciare la corsa": è il titolo dell'editoriale del board del New York Times. Lo staff dem annuncia: 'Non abbandonerà la corsa alle elezioni 2024'. Ma nel partito adesso pochi lo difendono. Da Harris a Newsom, con in testa Michelle: questo il totonomi in caso di un suo ritiro.

Durante il confronto tv non sono mancati gli insulti. 'Sei un perdente e un idiota', ha attaccato Biden. Trump ha sfidato il rivale a fare un test cognitivo dicendosi certo che non finirebbe le prime domande.

Obama al fianco di Biden: "Serate di dibattito negative capitano. Ma queste elezioni sono ancora una scelta fra qualcuno che dice la verità, che sa quello che è giusto e sbagliato e qualcuno che mente in cerca di benefici".